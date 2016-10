17.10.16 - 16:57

Rollator verkeilt sich - Bus schleift Rosendahler mit

Einem älteren Mann aus Rosendahl schmerzen heute noch alle Knochen. Vor gut 24 Stunden hatte ein Bus Linienbus ihn auf der Hauptstraße in Osterwick ein Stück mitgeschleift. Die Polizei untersucht jetzt, ob die Busfahrerin möglicherweise fahrlässig gehandelt hat. Der ältere Mann war mit seinem Rollator gerade ausgestiegen. Er stand noch dicht am Bus als dieser anfuhr, der Radkasten erwischte den Rollator des Mannes und riß ihn mit. Die Busfahrerin bremste sofort als sie das bemerkte. Der ältere Mann wurde leicht verletzt. Die Polizei befragt in den kommenden Tagen Zeugen. Sie will klären, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre.