17.10.16 - 06:32

Unfall mit drei Schwerverletzten am Sonntag in Dülmen

Sie haben am Nachmittag in Dülmen mehrere Hubschrauber am Himmel beobachtet. Sie waren unterwegs zu einem schweren Unfall. Drei Menschen liegen im Krankenhaus. Die Polizei klärt heute Hintergründe.

Erste Ergebnisse haben die Ermittler heute Morgen vorgestellt. Ein Motorradfahrer war auf der Landstraße zwischen Dülmen und Rorup in der Bauerschaft Leuste in zwei Fußgänger geprallt. Ein älteres Ehepaar war über die Straße gegangen und hatte dabei seine Fahrräder geschoben. Ein Motorradfahrer, der in einer Gruppe unterwegs war, bremste ab, stürzte dabei und schlidderte in das Paar. Zwei Hubschrauber brachten zwei Schwerverletzte in Krankenhäuser, ein Rettungswagen holte den dritten Schwerverletzten ab. Die Feuerwehr unterstützte die Helfer und reinigte die Straße abschließend. Die Landstraße war für gut zwei Stunden dicht.