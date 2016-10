18.10.16 - 08:28

Aufzug an Bahnhöfen in Appelhülsen und Coesfeld kaputt

Schon wieder funktioniert der Aufzug am Coesfelder Bahnhof nicht. Mittlerweile passiert das regelmäßig. Immerhin soll er noch in dieser Woche wieder funktionieren. Vandalen hatten am Wochenende Reizgas versprüht. Das muss sich erst komplett verziehen. Radio Kiepenkerl-Hörerin Sarah Stratmann aus Coesfeld ist hier oft mit ihrem Kinderwagen unterwegs. Immer wieder muss sie auf Hilfe von anderen hoffen, die den Kinderwagen die Treppen hochschleppen.

Auch der Aufzug am Bahnhof in Appelhülsen ist aktuell kaputt. Bahnfahrer mit Fahrrad oder Rollstuhl kommen nicht mehr ohne Hilfe runter zum Gleis nach Münster. Wie lange hier der Aufzug gesperrt bleibt, weiß die Bahn noch nicht.