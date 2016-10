18.10.16 - 06:24

Debatte um CETA-Abkommen

Innerhalb Europas können Unternehmen aus dem Kreis Coesfeld schon jetzt handeln ohne Zölle zu bezahlen. Künftig soll das auch zwischen der EU und Kanada möglich sein. Heute sprechen die EU-Handelsminister über das Abkommen CETA. Es ist umstritten. Befürworter und Gegner liefern sich seit Monaten Diskussionen.

PRO: Weniger Papierkram, geringere Zölle und niedrigere Hürden mit Firmen in Kanada ins Geschäft zu kommen. Das alles treibt unseren Wirtschaftsmotor voran, sagt die heimische Industrie- und Handelskammer.

CONTRA: In der EU und Kanada sollen ähnliche Regeln gelten. Also seien Gesetze wie der Deutsche Mindestlohn in Gefahr, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund im Kreis Coesfeld.

PRO: Investieren unsere Firmen in Kanada, dann ist das besonders sicher. Im Streitfall vermittelt ein unabhängiges Gericht, sagt die IHK.

CONTRA: Genau diese Schiedsgerichte sind umstritten. Sie stehen über den staatlichen Gerichten und können weit reichende Entscheidungen treffen, fürchtet das Netzwerk Attac im Kreis Coesfeld.

Nächste Woche Donnerstag wollen die EU und Kanada das Abkommen unterschreiben.