18.10.16 - 12:33

Deko-Kürbis verandelt sich in Olfen in ein Wurf-Geschoss

Herbst-Zeit ist Kürbiszeit – das macht vielen Menschen im Kreis Spaß. Andere nutzen das aus und machen kaputt, was Freude bereitet. Vandalen waren am späten Abend in Olfen am Werk – die Polizei ermittelt aktuell. Zwei Unbekannte warfen in der Bilholtstraße einen Deko-Kürbis in eine Schaufensterscheibe. - Und das mit voller Wucht – sie wollten das Glas wohl zum Splittern bringen. Ganz kaputt ging die Scheibe nicht – aber Risse machen sie brüchig. Ein Zeuge hat die beiden auf Fahrrädern flüchten sehen. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise.