18.10.16 - 12:35

Gemeinde Nordkirchen feilt an Baustellenplan am Kreisel

Sie müssen sich in Nordkirchen in voraussichtlich ein einhalb Wochen auf eine Menge Umstand am Kreisverkehr an der Ermener Straße einrichten. Hier entsteht das große Bürogebäude des Viehhändlers Venneker. Die Gemeinde organisiert die Baustelle gerade. Es geht darum, wo Baustellenampeln stehen sollen – und wie die Routen während der Baustelle für Autofahrer und Busfahrer aussehen sollen. Wichtig für das Busunternehmen Veelker: Es will lange Wartezeiten an der Baustellenampel vermeiden, um seinen Zeitplan einzuhalten. Das ist wichtig, denn der Bus auf der Linie vom Bahnhof Capelle über Nordkirchen nach Lüdinghausen fährt morgens Schüler – da muss der Fahrplan schon genau stimmen. Die Gemeinde will die Buslinie während der Bauarbeiten durch das Gewerbegebiet leiten. Mit dieser Lösung umfährt der Bus die Warteschlange vor der Baustellenampel auf der Lüdinghauser Straße. Endgültig soll der Baustellenplan bis zum Ende der Woche stehen.