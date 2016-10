18.10.16 - 15:03

Gericht kippt verkaufsoffenen Adventssonntag in Münster

Die Pläne für verkaufsoffene Sonntage im Kreis Coesfeld und im Münsterland geraten immer mehr unter Druck. Ein weiteres Urteil des Verwaltungsgerichts in Münster sorgt heute für neue Sorgenfalten. Demnach dürfen die Geschäfte am zweiten Adventssonntag in Münster nicht öffnen. Die Stadt habe nicht ausreichend belegt, daß mehr Besucher wegen des Weihnachtsmarktes kommen als wegen der geöffneten Geschäfte. Die vorgelegten geschätzten Besucherzahlen reichten dem Gericht nicht aus. Aus ähnlichen Gründen hatte das Gericht schon vor knapp drei Wochen den verkaufsoffenen Sonntag zum Herbstsend in Münster gekippt. Das Landesgesetz schreibt vor, dass verkaufsoffene Sonntage nur Beiwerk eines größeren Festes sein dürfen. Die Gewerkschaft Verdi sieht das oft nicht erfüllt und klagt. Sie will ein ausufern der Sonntagsarbeit verhindern.