18.10.16 - 19:57

Ursache eines Küchenbrandes in Lüdinghausen noch offen

Die Polizei ermittelt noch, wie ein Küchenbrand in Lüdinghausen entstanden ist. Das Feuer war heute Vormittag in einer Wohnung in der Werkstraße ausgebrochen. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Er hatte zu viel Rauch eingeatmet. Die Feuerwehr kam beim Löschen nicht mehr zum Zug. Als sie eintraf, hatten die Bewohner den Brand schon gelöscht.