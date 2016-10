18.10.16 - 12:36

Wer vermisst in Olfen seine Garten-Deko? Polizei sucht Besitzer...

Ein Gartenzwerg, eine Wasserpistole und eine Metall-Laterne – jede Menge solcher Sachen liegen bei der Polizei im Kreis in einem Lagerraum. Sie hofft, dass die Besitzer sich jetzt melden. Es handelt sich um Beute von Diebeszügen in Olfen... Ende August hatte ein Zeuge der Polizei an der Marie-Curie-Straße drei verdächtige Jugendliche gemeldet – einen aus dem Trio hat die Polizei auf einem Spielplatz in dem Bereich festgenommen. Die ganzen Sachen standen da auch. Die Diebes-Gruppe muss die Sachen in der Straße an Häusern eingesammelt haben – denn es handelt sich vorwiegend um Deko-Artikel – darunter übrigens auch ein Longboard. Die Besitzer vermissen wohl nichts – keiner hat sich bislang bei der Polizei gemeldet. Diese will die Sachen aber jetzt endlich zurückgeben.