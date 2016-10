18.10.16 - 15:01

Wir sind im Kreis Coesfeld überdurchschnittlich glücklich

Wir sind im Kreis Coesfeld und im Münsterland glücklicher als viele andere Menschen in Deutschland. Das zeigt der neue Glücksatlas der Deutschen Post. Bei uns verdienen Menschen mehr als anderswo, es gibt wenige Arbeitslose und Grundstücke sind günstiger als in anderen Regionen. Außerdem werten die Forscher es als Plus, dass es bei uns relativ wenige Singles gibt. Die meisten Menschen sind mit einem Partner einfach glücklicher. Und auch das ist ein Ergebnis des neuen Glücksatlas: Trotz Flüchtlingsansturm und internationalen Krisen sind wir in Deutschland insgesamt im vergangenen Jahr glücklicher gewesen als in den Vorjahren.