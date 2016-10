18.10.16 - 06:21

Zeltstadt in Vinnum wird abgebaut

Eigentlich wollte das Land die Zeltstadt für Flüchtlinge in Vinnum noch bis zum Jahresende weiter betreiben. Weil immer weniger Flüchtlinge kommen, schließt es die Notunterkunft jetzt aber doch früher. Schon Ende des Monats ist Schluß.

Im Moment sind nur 12 Flüchtlinge in der Zeltstadt untergebracht. Platz wäre für bis zu 300 Menschen. Das Land will jetzt mit Beginn der kälteren Jahreszeit unter anderem Heizkosten für die Zelte sparen. Das vorgezogene Aus bedeutet auch, dass rund 40 Betreuer des Deutschen Roten Kreuzes früher ihren Job verlieren. Mit dem Wegfall der Landesunterkunft muss auch die Stadt Olfen umplanen. Neue städtische Flüchtlingsunterkünfte sollen im Gewerbegebiet Ost 2 entstehen. Zwei große Hallen mit Wohnungen sollen Platz für bis zu 120 Flüchtlinge bieten. Werden sie mal nicht mehr für Flüchtlinge benötigt, sollen Firmen die Hallen nutzen können. Noch in diesem Jahr soll Baustart sein.