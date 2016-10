19.10.16 - 12:43

CarSharing in Lüdinghausen mal ganz anders...

Kurze Wege erledigen wir in den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld ohne Probleme mit dem Fahrrad. Für den Großeinkauf oder zu Verwandtenbesuchen nach Hamburg oder nach Bayern ist ein Auto nötig. Um die Umwelt und den eigenen Geldbeutel zu schonen, hat der Verein Lebensart in Lüdinghausen jetzt eine klasse Idee: Viele Autos parken oft den ganzen Tag irgendwo – wer nicht täglich sein Auto braucht, könnte es sich mit anderen Teilen. Die Mieter zahlen eine Gebühr und den Sprit – der Besitzer ist durch mögliche Schäden extra abgesichert. Am Dienstag in einer Woche stellt der Verein sein Projekt vor – es ist einzigartig in Lüdinghausen. Das Treffe ist am 25. Oktober um 19 Uhr 30 im Gemeinschaftsraum des Mehrgenerationen-Wohnhauses, Dietrich Bonhoeffer-Ring 107. Weil die Anzahl der Plätze begrenzt ist, sollten Sie sich ammelden - per EMail unter info@dont-want-spam.lebensart-lh.de oder per Telefon 02591/25 99 448.