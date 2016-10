19.10.16 - 16:46

Drei Verletzte bei Unfall in Dülmen

Die Polizei ermittelt noch die Ursache eines schweren Unfalls zwischen Dülmen und Rorup. Drei Menschen sind ins Krankenhaus gekommen. Der Unfall passierte am frühen Nachmittag im Bereich der Bauerschaft Leuste in der 80er-Zone. Zwei Autos waren beteiligt. Nach dem Unfall staute es sich. Der Verkehr kam nur langsam über eine Spur an der Unfallstelle vorbei.