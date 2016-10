19.10.16 - 16:48

Ehepaar aus dem Kreis Coesfeld landet mit Auto in Wasserbecken

Der Schreck steckt dem älteren Ehepaar aus dem Kreis Coesfeld heute Nachmittag noch in den Knochen. Das Paar war heute Vormittag mit dem Auto in ein Wasserbecken am Hotel- und Geschäftszentrum Germania Campus in Münster gefahren. Auf der Suche nach einem Parkplatz fuhr das Ehepaar über das Gelände. Dabei bog der Fahrer falsch ab. Er bemerkte zu spät, dass es sich bei der grauen Fläche vor ihm nicht um Pflastersteine, sondern um Wasser handelte. Vor den Augen von Geschäftsleuten und Anwohner rauschte das Auto in das Wasserbecken. Das Wasser reichte über die Unterkante der Autotüren. Das Ehepaar blieb deshalb erstmal im Wagen sitzen. Hätte es die Türen geöffnet, wäre das Wasser ins Auto geflossen. Ein Abschleppunternehmer zog den Wagen schließlich aus dem Becken. In diesem Jahr landeten schon vier Autos am Germania Campus im Wasser.