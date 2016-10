19.10.16 - 06:21

Händler im Kreis sprechen über verkaufsoffene Sonntage

An Sonntagen durch Läden im Kreis Coesfeld bummeln macht Spaß, denn dann haben wir endlich mal richtig viel Zeit. Bei Händlern klingeln die Kassen. Das jüngste Urteil zu verkaufsoffenen Sonntagen lässt alle schaudern. Das Verwaltungsgericht hat den verkaufsoffenen Adventssonntag in Münster gekippt. Die Stadt hätte in einer Studie untersuchen müssen, ob mehr Besucher wegen des Weihnachtsmarktes oder der geöffneten Geschäfte kommen. Geschätzte Zahlen reichten nicht aus.

Mit den Folgen beschäftigen sich Händler in Lüdinghausen und Coesfeld in der kommenden Woche. In Nottuln sahen sich Kaufmannschaft und Gemeinde schon gezwungen den geplanten verkaufsoffenen Sonntag im Dezember abzusagen. Der Werbering in Olfen siehts gelassen. Zumindest, was den verkaufsoffenen Sonntag am Adventsmarktwochenende Anfang Dezember angeht. Es hätten sich schon über 60 Händler angemeldet. Damit hätten fast mehr Buden als Geschäfte geöffnet. Der Adventsmarkt stehe klar im Vordergrund. Genau das verlangt das Landesgesetz. Die geöffneten Geschäfte dürfen nur Beiwerk sein. Der eigentliche Besuchermagnet sollte ein Fest oder einen Markt sein. Der Stadt Münster ist es jetzt schon mehrfach nicht gelungen das nachzuweisen.