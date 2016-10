19.10.16 - 06:26

LKW Unfall im Kreuz Münster-Süd

Sie haben heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder freie Fahrt im Autobahnkreuz Münster-Süd. Bis Mitternacht war die Brücke von der A 43 aus dem Kreis Coesfeld zur A 1 in Richtung Norden gesperrt. Ein Lastwagen hatte sich am Abend hier quergestellt.

Eine zerknautschte Leitplanke und Erde auf der Fahrbahn erinnern heute Morgen noch an den Unfall. Genau da, wo auf der Brücke die Blitzer hintereinander stehen, hatte der Lastwagenfahrer die Kontrolle verloren. Der Laster kam in Schliddern, drehte sich und verkeilte sich in der Leitplanke. Feuerwehr, Polizei und Notarzt rückten an. Der Fahrer des Lasters kam in das Traumazentrum der Uniklink Münster, hier behandeln Spezialisten Unfall-Opfer. Ein zweiter Mann, der mit im Laster saß, wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr streute Sprit und Öl ab. Umwelt-Spezialisten der Stadt Münster prüfen heute mit der Autobahnmeisterei ob etwas davon in den Boden gesickert ist. In den kommenden Tagen steht auch die Reparatur der Leitplanke an.