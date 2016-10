19.10.16 - 16:52

Nächste Runde im Streit um verkaufsoffene Sonntage

Darüber diskutieren viele Menschen im Kreis Coesfeld im Moment heftig. Wie viele verkaufsoffene Sonntage sind in Ordnung und an welche Bedingen sollten sie geknüpft sein? Die Gewerkschaft Verdi fordert jetzt die Landräte im Münsterland auf die verkaufsoffenen Sonntage zu überprüfen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gerichtsurteile sollten sie sicher stellen, dass die genehmigten Termine rechtmäßig sind. Ein Sprecher des Kreises Coesfeld sagte dazu: Bislang habe es keine Hinweise gegeben, dass Städte und Gemeinden bei uns gegen das Gesetz verstoßen. Verkaufsoffene Sonntage sind nur als Beiwerk von Festen oder Märkten zulässig. Städte und Gemeinden müssen nachweisen, dass für die Besucher nicht das Einkaufserlebnis im Vordergrund steht. Das hatte das Verwaltungsgericht in Münster in mehreren Urteilen klargestellt.