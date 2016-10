19.10.16 - 17:34

Rätselhafte Eierwürfe in Lüdinghausen

Ist das ein verfrühter, schlechter Halloween-Scherz? In Lüdinghausen häufen sich rund um die Robert-Bosch-Straße Eierwürfe auf Häuser. Frank Hahn gehört zu den Opfern. Er betreibt eine Druckerei und muss im Moment nach jedem Wochenende angebackene Eierpampe von seiner Firmenhalle kratzen. Er ist stinksauer und hat Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt bislang in insgesamt drei Fällen in der Hans-Böckler- und der Robert-Bosch-Straße. Sie hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen. Noch sind die Hintergründe völlig rätselhaft. In früheren Jahren waren Eierwerfer im Kreis Coesfeld vor allem an Halloween aktiv.