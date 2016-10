19.10.16 - 12:48

Schon wieder Tankstellen-Einbruch im Kreis Coesfeld - aktuell in Nordkirchen

Frühaufsteher in Nordkirchen haben heute Morgen einen lauten Knall an der Lüdinghauser Straße gehört – Unbekannte haben die Eingangstür einer Tankstelle hier eingeschlagen. Sie sehen das Loch in der Tür beim Tanken... Die Polizei hat sich schon einen ersten Überblick verschafft – und die Ermittler und der Tankstellen-Betreiber staunten nicht schlecht: Ein Gullideckel lag im Thekenbereich. Die Unbekannten flüchteten – möglicherweise hat sie etwas gestört. Spurensicherer der Polizei schauen sich das ganze gleich genauer an.