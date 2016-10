19.10.16 - 16:44

Spekulationen über Preußen-Stadion in Bösensell

Die Stadionpläne von Fußball-Drittligist Preußen Münster beflügeln die Fantasie von Fans im Kreis Coesfeld. Der neue Aufsichtsrat will zunächst in Münster nach einem Grundstück für ein Stadion für 40 000 Zuschauer suchen. Klappt das nicht, soll wohl das Umland von Münster im Fokus stehen. Bösensell war vor Jahren schon einmal als möglicher Standort im Gespräch. Auf eine Radio Kiepenkerl-Nachfrage reagierte Sendens Bürgermeister Sebastian Täger heute zurückhaltend. Ob die Preußen schon bei ihm angefragt haben, will er nicht sagen. Allerdings habe die Gemeinde kurzfristig gar kein ausreichend großes Grundstück. Für Gespräche sei das Rathaus dennoch offen.