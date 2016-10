19.10.16 - 05:55

Steven Keute aus Ottmarsbocholt seit Montag verschwunden

Es gehört für eine Familie wahrscheinlich zu den schlimmsten Situationen, die wir uns vorstellen können: plötzlich ist ein Familienmitglied verschwunden. Eigentlich unvorstellbar! Aber genau das ist in Ottmarsbocholt passiert. Der Fall um den 35-jährigen Steven Keute wirft viele Fragen auf. Er hat am Montagmorgen gegen 6:15 Uhr seine Wohnung verlassen, ist aber nie auf der Arbeit in Ascheberg angekommen. Noch immer fehlt von ihm jede Spur. Seine Geschwister suchen ihn verzweifelt unter anderem mit Hilfe von Facebook. Sie haben auch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgegeben. Die hält jetzt auch die Augen auf.

Komisch für die Verwandten von Steven Keute: er hat keine Nachricht hinterlassen. Sein Handy hatte er an dem Morgen auch nicht eingesteckt und auch der Firmenschlüssel und die Arbeitskleidung waren noch zu Hause. Die Familie sagt: das Verhalten passe nicht zu Steven. Er sei gewissenhaft und zuverlässig. Steven Keute ist mit dem Wagen seines Bruders, einem Mercedes mit dem Kennzeichen MS DN 1810 unterwegs. Steven ist 1,80 Meter groß.

Hinweise bitte an die Polizei.