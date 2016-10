19.10.16 - 17:00

Unfall mit verletzter Frau und Kindern in Ascheberg

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Unfall in Ascheberg. Eine Autofahrerin und zwei Kinder sind dabei verletzt worden. Alle kamen ins Krankenhaus. Der Unfall passierte gegen 15:45 Uhr auf der Herberner Straße. In Höhe des Abzweigs "Zum Pöpping" geriet ein Autofahrer in den Gegenverkehr. Die Autofahrerin wich aus und landete im Graben. Warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn fuhr, klärt die Polizei noch.