19.10.16 - 12:49

Zug rast in Ibbenbüren in Gülleanhänger - erster Prozesstag vor Gericht

Dieses Unglück hat uns vor ein einhalb Jahren geschockt: Ein Gülleanhänger steht in Ibbenbüren im Nachbarkreis Steinfurt auf den Gleisen - ein Zug rast hinein. Heute hat vor Richtern des Amtsgerichts der Prozess um den Unfall begonnen. Angeklagt ist ein junger Treckerfahrer. Er soll den Anhänger nicht gesichert haben.

Der 25-Jährige sagte vor Gericht, er sei an dem Tag schon zweimal zwischen Bauernhöfen und einer Biogas-Anlage hin- und hergefahren. Bei der dritten Fahrt passierte es. Der Anhänger blieb mitten auf dem Bahnübergang liegen. Der junge Mann sagte, er habe das Gespann so mitgenommen, wie es im Hof stand. Ohne zu prüfen, ob ein Splint in der Anhängerkupplung richtig saß. Bei dem Unfall war die Bremsleitung gerissen - der Mann hatte keine Chance den Anhänger zu bewegen. Ein Zug der Westfalenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er krachte in den Anhänger. Eine Frau im Zug und der Lokführer starben.