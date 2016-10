20.10.16 - 06:38

"Auch das dritte TV Duell entscheidet Clinton für sich"

Am frühen Morgen unserer Zeit ist das dritte und letzte US-TV-Duell zu Ende gegangen. Am 8. November wählen die Amerikaner ihren neuen Präsidenten. Erst hat sich Republikaner Donald Trump zurückgehalten, dann lieferte er sich mit Demokratin Hillary Clinton doch wieder eine Schlammschlacht. Für Amerika-Kenner und Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster war diese die schärfste der drei Debatten. Trump habe Clinton als nasty woman, also als scheußliche oder unanständige Frau, bezeichnet. Das größte No-Go, das sich Donald Trump heute geliefert habe, sei es allerdings gewesen, eine mögliche Wahlniederlage nicht anerkennen zu wollen. Klare Gewinnerin aller drei Debatten ist für den Radio Kiepenkerl-Experten Hillary Clinton.