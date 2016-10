20.10.16 - 06:35

Behindertentoilette in Coesfeld soll umgebaut werden

Fast 1400 Unterschriften hat Rollstuhlfahrerin Vanessa Meis aus Coesfeld gesammelt. Sie will, dass sich die Toiletten in der Pfauengasse für behinderte Menschen einfacher öffnen lassen. Die Stadt hat jetzt gesagt, dass due Arbeiten dazu noch in diesem Herbst über die Bühne gehen sollen. Eine Firma soll das bisherige Schloss der Behindertentoilette von der Tür in eine Wand neben der Tür verlegen. Rollifahrer würden dann hier aufschließen, die Tür würde sich elektrisch öffnen. Bislang war es für Rollstuhlfahrer kaum möglich, die Tür ohne fremde Hilfe zu öffnen. Sie saßen sich quasi selbst im Weg.