20.10.16 - 11:25

Einfacher Zugang zur Musik - Olfen bekommt Okay für "Musik macht Schule"

Kinder im Kreis Coesfeld sollten schon früh Musikinstrumente entdecken - sagen Experten. Umso mehr können sich Eltern in Olfen freuen. Die Stadt hat beim landesweiten Projekt "Musik macht Schule" einen Fuß in die Tür bekommen. Künftig sollen Grundschulkinder zwei Jahre lang im Unterricht verschiedene Musikinstrumente ausprobieren und so einen Draht zum Musizieren bekommen. Olfen kauft verschiedene Musik-Instrumente. Lehrer schaufeln für das Programm eine Schulstunde in der Woche frei. Bislang gibt es das Projekt vornehmlich im Ruhrgebiet. Darum hatte Olfen ein ähnliches Konzept selbst auf die Beine gestellt.