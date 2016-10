20.10.16 - 19:04

Pilotprojekt "Respekt - Mach Dein Ding" kommt an

Es gibt im Kreis Coesfeld ein dichtes Netz von Hilfsangeboten für junge Menschen mit Problemen. Dennoch gelingt es nicht alle Betroffenen aufzufangen. Mit dem Pilotprojekt "Respekt - Mach Dein Ding" bietet das Kolping-Bildungswerk seit einigen Monaten eine Alternative an. Heute zieht das Team eine erste Zwischenbilanz. Mit so einem großen Zulauf hatten die Berater nicht gerechnet. 50 junge Menschen betreuen sie inzwischen an den Standorten in Nottuln, Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen. Einige leben auf der Straße, andere hüpfen von Couch zu Couch. Viele haben keinen Kontakt mehr zur Familie und einige Drogen- oder psychische Probleme. Das Projektteam hört zu und sucht gemeinsam mit den jungen Menschen nach einer passenden Lösung. Erste Erfolge gibt es schon. 12 junge Menschen seien auf dem Weg ihr Leben neu anzupacken. Es sei gelungen einigen eine Ausbildung oder einen festen Job zu vermitteln. Andere gehen wieder zur Schule.