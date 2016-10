20.10.16 - 14:30

Pläne für größeren Aldimarkt in Billerbeck liegen noch zwei Wochen aus

Die Pläne eines Discounters in Billerbeck erhitzen die politischen Gemüter - gleichzeitig freuen sich einige Billerbecker über die Aussichten, bald in einem deutlich größerem Aldi einkaufen zu können. Noch rund zwei Wochen sammelt die Stadt die Einwände gegen die Pläne. Vor allem die Aussicht, künftig weder einen Bäcker noch einen Metzger auf dem Gelände an der Darfelder Straße zu haben, sort für Unmut. Darauf hat die Politik allerdings keinen Einfluss. Sie kann nur die größere Verkaufsfläche erlauben, oder eben nicht. Was Aldi damit anstellt, bleibt dem Konzern überlassen. Bislang sind keine Einwände von Billerbeckern eingegangen, zieht die Stadt heute ein Zwischenfazit auf Radio Kiepenkerl Nachfrage. Zwei Wochen bleibt noch Zeit. Mitte Dezember spricht die Politik nochmal über die Ausbaupläne. Der Markt will sich fast verdoppeln.