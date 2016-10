20.10.16 - 18:59

Schadensersatz bei fehlendem Kita-Platz - Jugendämter im Kreis bleiben gelassen

Dieses Urteil stärkt die Rechte von Eltern im Kreis Coesfeld. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden: Scheitert der Wiederanstieg in den Beruf am fehlenden Betreuungsplatz, haben Eltern grundsätzlich Anspruch auf Schadensersatz für den Lohnausfall. Städte und Gemeinden haften nur dann nicht, wenn sie am Betreuungsengpass keine Schuld trifft. Es also zum Beispiel nicht genug Erzieherinnen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld befürchten nach dem Urteil keine Klagewelle. Insgesamt sehen sich das Kreisjugendamt und die Jugendämter in Dülmen und Coesfeld gut aufgestellt. Bisher sei es immer gelungen den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige zu erfüllen. Auch wenn Eltern nicht immer die Zusage für den Wunschkindergarten bekommen hätten. Ins Schwitzen kommen die Jugendämter aus einem anderen Grund. Der Bedarf an Betreuungsplätzen wächst weiter. Immer mehr Eltern melden schon ein- oder zweijährige Kinder bei der Kita an. In vielen Orten sind die Gruppen deshalb bis zum Anschlag voll. Zusätzliche Plätze sind nötig. Oft kommen Städte und Gemeinden aber mit dem Bauen nicht nach. Notgedrungen bringen sie deshalb Kinder in Übergangsräumen unter und teilweise spielen Kinder vorübergehend sogar in Containern.