21.10.16 - 08:24

Arbeit an Dülmener Kreuzung am Kolpinghaus heute erledigt

Heute Morgen auf Ihrem Weg zur Arbeit müssen Sie in der Dülmener Innenstadt noch nervige Umwege am Kolpinghaus fahren. Auf Ihrem Weg nach Hause soll der direkte Weg für Sie wieder frei sein. Klappt das bis heute Nachmittag nicht, dann soll bis spätestens heute Abend alles wieder frei sein. Dann ist es wieder möglich von der Münsterstraße auf den Kreuzweg abzubiegen und umgekehrt. In den vergangenen Tagen haben Arbeiter die Fahrbahn in der Kreuzung erneuert und sind jetzt noch mit Restarbeiten beschäftigt. Sie haben sich beeilt, denn am Montag zum Schulstart sollen die Busse wieder über den Kreuzweg rollen. Er ist eine wichtige Verbindung von der Innenstadt zum Bahnhof.