21.10.16 - 14:13

Baustelle auf der A 31 zwischen Gescher/Coesfeld und Borken bleibt länger

Eigentlich sollte die Baustelle auf der A31 zwischen Gescher/Coesfeld und Borken heute verschwinden. Stattdessen stehen Sie in Richtung Ruhrgebiet weiter im Stau. Der Landesbetrieb Straßenbau hat heute Mittag gesagt, dass die Arbeiten länger dauern. Das herbstliche Wetter hat den Zeitplan durchgreuzt. Es hat häufig geregnet und deshalb konnten die Arbeiter die neue Asphaltdecke nicht aufbringen. Jetzt hofft die Baufirma auf trockenes Wetter. Ziel ist es die Arbeiten in der kommenden Woche abzuschließen. Erstmal bleibt die Autobahn in diesem Bereich einspurig und das ausgerechnet zum Rückreiseverkehr aus den Herbstferien. Am Wochenende sind Staus vorprogrammiert und von Montag bis Mittwoch ist die Autobahn in dem Bereich noch einmal während der Nächte jeweils von 19:00 Uhr bis 5:00 Uhr gesperrt. Die Autobahn braucht zwischen Gescher/Coesfeld und Borken dringend eine Auffrischungskur. Die Fahrbahndecke hat hier 20 Jahre auf dem Buckel.