21.10.16 - 12:49

Bohrturm verschwindet in Herbern in der Bauerschaft Nordick

Sie sehen in Herbern in der Bauerschaft Nordick an diesem Wochenende noch den Bohrturm der für die Firma HammGas. Er hat das Loch gebohrt, durch das das Unternehmen zur Probe Erdgas gefördert hat. Es hat jetzt vorgestellt, wie es weitergeht. Der Turm ist nicht mehr nötig – er kommt Anfang der kommenden Woche weg. Zweifelnd haben Bohr-Gegner auf den rund 22 Meter hohen Turm geblickt – er ist für sie das Wahrzeichen eines gescheiterten Kampfes gegen das Bohrprojekt. Sie befürchten beispielsweise ein höheres Erdbebenrisiko. Der Turm ist fahrbar – es dauert nicht lange, um ihn wegzuschaffen. Das Bohrloch ist mit einer Art Pfropfen verschlossen – ein Zaun drumherum sorgt dafür, dass hier keiner hinkommt. Das Unternehmen kontrolliert immer wieder, dass auch keiner hier Unsinn machen kann. Bei Bezirksregierung musste das Unternehmen das ganze noch belegen. Noch läuft die Analyse des ersten geförderten Erdgases – Ende des Jahres sollen die Ergebnisse vorliegen. Dann wartet das Unternehmen noch auf Ergebnisse eines Fördergebietes in Hamm, bevor es überlegt, wie es weiter verfährt. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob das Bohren wirtschaftlich ist – oder nicht.