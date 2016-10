21.10.16 - 12:50

Im Ascheberger Ortskern ist die Kreuzung Appelhofstraße/Sandstraße wieder frei

Na, das ist doch prima für Sie in Ascheberg: Sie sind jetzt wieder problemlos an der Kreuzung der Appelhofstraße mit der Sandstraße unterwegs! Die Gemeinde hat am späten Vormittag die Absperrzäune und Umleitungsschilder im Ortskern weggeräumt. Damit sind die Straßenarbeiten hier früher als eigentlich geplant beendet – eigentlich hatte die Gemeinde erst morgen vorgehabt, alles beiseite zu räumen. Das alte Straßenpflaster ist in der Kreuzung verschwunden – Arbeiter haben eine komfortable Asphaltdecke verlegt – dadurch steht das Wasser bei starkem Regen auch nicht mehr in so tiefen Pfützen...