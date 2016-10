21.10.16 - 06:30

Ordnungspartnerschaft will Coesfelder Bahnhof vor Vandalen schützen

Einige Aufzüge am Coesfelder Bahnhof haben in diesem Jahr fast länger stillgestanden als dass sie funktioniert haben. Mehrfach setzten Vandalen sie außer Gefecht. Jetzt soll sich etwas tun. Bahn, Stadt und Polizei wollen die Ordnungspartnerschaft für den Bahnhof wiederbeleben.

Auf dem Papier existiert die Ordnungspartnerschaft nach wie vor. In der Praxis ist sie etwas eingeschlafen. Einige Mitglieder gingen in den Ruhestand. Es war lange Zeit ruhig am Coesfelder Bahnhof. Jetzt ist es aber mit der Ruhe vorbei. In der kommenden Woche treffen sich Bahn, Stadt und Polizei. Sie wollen besprechen, wo Handlungsbedarf ist und was möglich ist. Das Ziel ist es weiteren Vandalismusfällen vorzubeugen. Ein Baustein in der Vergangenheit waren gemeinsame Streifengänge der Kreispolizei und der auf Bahnhöfen zuständigen Bundespolizei.