21.10.16 - 06:25

Rat in Dülmen will Bauschutt auf Deponie in Rödder verbieten

Alte Fliesen, zertrümmerte Klinker oder Betonreste, all das können Sie seit einigen Monaten nicht mehr auf die Bauschutt-Deponie in der Dülmener Bauerschaft Rödder bringen. Geht es nach Dülmener Politikern bleibt das auch so. Sie haben am Abend im Rat entschieden, dass die Stadt sich dagegen stellen soll, die Genehmigung um fünf Jahre zu verlängern. Der Betrieb störe die Natur. Sie solle die Chance haben sich zu erholen. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Der Kreis will die Entscheidung rechtlich überprüfen. Fällt sie durch, dann darf die Deponie doch weitermachen und Sie können weiter Bauschutt abgeben.