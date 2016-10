21.10.16 - 12:48

Schmierer in Vinnum am Kanal

Vinnum ist ein Dorf – hier fällt es allen auf, wenn mal was anders ist. Wie am Kanal im Bereich „Im Berg“. Hier sehen Sie Spuren von Vandalen an der Brücke – Vandalen waren hier in der Nacht am Werk und verewigten sich mit Lackfarbe. Ärgerlich – so leicht sind die Zeichen nicht zu entfernen! Und teuer ist das ganze auch noch. Die Polizei hat sich die Bescherung heute Morgen schon angeschaut. Sie schätzt, dass die Schmierer einen Schaden von fast 2000 Euro anrichteten. Wer in der Nacht etwas auffälliges beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei.