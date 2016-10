21.10.16 - 12:35

Studien-Ergebnisse eines Nitrat-Projektes in der Berkel in Billerbeck sind da

Zuviel Gülle von Feldern an der Berkel in Billerbeck ist schuld daran, dass der Quellteich im Sommer durch Nitrate belastet ist. Das ist eines der Ergebnisse einer Projektarbeit von Studenten – sie liegt jetzt vor. Die beste Lösung wäre es, wenn Landwirte die Felder am Quellteich nicht mehr so stark düngen.... Denn was davon ins Wasser fließt, ist auch Dünger für Algen im Teich. Wachsen diese und breiten sich aus, verwandelt sich der Teich in einen trüben stinkenden Tümpel. Das ganze haben die Studenten übrigens mittels Grundwasser-Proben und einem ungefährlichen Farbstoff im Wasser herausgefunden. Dieser Stoff hat sich bei bestimmten Messwerten verfärbt. Die Studenten haben so den Verlauf des Wassers geklärt – und sind der Ursache auf die Spur gekommen. Am Donnerstag in einer Woche schaut sich der Umweltausschuss die Ergebnisse an und überlegt sich das weitere Verfahren.