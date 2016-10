21.10.16 - 16:35

Verplant! Laterne blockiert Markise in Billerbecker Fußgängerzone

Für Ärger sorgt gerade auch die Baustelle in der Fußgängerzone in Billerbeck. Arbeiter verlegen hier unter anderem neues Pflaster und stellen neue Laternen auf. Eine Laterne steht allerdings mehr als ungünstig. Vor dem Café Melrose steht ein Laternenmast so nah am Gebäude, dass sich die Markise nicht mehr ausfahren lässt. Im sozialen Netzwerk Facebook amüsieren sich Billerbecker über den Fehler der Stadt. Die Stadt zeigt sich auf Radio-Kiepenkerl-Nachfrage überrascht. Ein Planungsbüro steuere den Innenstadt-Umbau. Die Stadt hat es jetzt erstmal über den Fehler informiert. Eine Antwort steht noch aus - aber die Stadt geht davon aus, dass es den Fehler ausbügelt.