22.10.16 - 07:19

Frankfurter Buchmesse öffnet für alle - wenig Interesse an E-Books im Kreis

Das ist jetzt das perfekte Wetter um es sich mit einem Buch gemütlich zu machen. Um sich auf den Geschmack zu bringen nutzt der eine oder andere das Wochenende, um die Frankfurter Buchmesse zu besuchen. Sie ist ab heute für alle geöffnet. Wenn es ums Lesen geht, sind die meisten Menschen im Kreis Coesfeld altmodisch, beobachten Buchhandlungen im Kreis Coesfeld. Die Zahl der Nutzer von elektronischen Büchern, sogenannten E-Books, nimmt kaum zu oder bleibt sogar gleich.

Ein harter Kern der Kunden nutzt inzwischen E-Books, beobachten Händler in Dülmen, Nordkirchen und Ascheberg. Sie brächten aber nur einen Bruchteil der Umsätze. Vor allem Menschen, die oft unterwegs seien oder längere Reisen planten, schätzen die E-Books. Sie nähmen kaum Platz im Koffer weg, könnten aber tausende Bücher speichern. Der mangelnde Zuspruch für elektronische Bücher könnte am Preis liegen. In vielen Fällen kosten sie dasselbe wie gedruckte Bücher oder nur etwas weniger.