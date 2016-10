22.10.16 - 07:24

Horrorclown treibt in Lüdinghausen sein Unwesen

Sie verbreiten in erster Linie Schrecken, teilweise rennen sie ihren Opfern hinterher und es werden immer mehr. Jetzt ist der erste sogenannte Horrorclown im Kreis Coesfeld aufgetaucht.

Am frühen Abend fuhr ein Lüdinghauser mit Freunden von der Selmer Straße in den Freigrafenweg. Zwischen den Häusern sahen die Freunde dann einen als Gruselclown verkleideten Menschen. Der Clown habe wahrscheinlich auf Menschen gewartet, die er erschrecken kann, sagte der Zeuge. Der Kopf war gesenkt, eine Hand zur Faust geballt, den anderen Arm verdeckte der Clown mit seinem Körper. Ob er in der Hand einen Gegenstand hielt, ist noch nicht klar. Die Polizei hat den Horrorclown erfolglos gesucht. Er ist schlank und ca 1,70 m groß. Hinweise bitte an die Polzei: 02591-7930