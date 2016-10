22.10.16 - 10:14

Initiative gegen Windräder informiert heute auf Herberner Kartoffelfest

Windräder sind häufig schon von weitem zu sehen, vor allem dann, wenn sie über 200 Meter hoch sind. Deshalb machen vielen Menschen in Herbern die Pläne der Gemeinde und eines Investors Sorgen. Die Mitglieder einer neuen Initative informieren heute auf dem Kartoffelfest über die Pläne. Sie wundern sich, dass die Gemeinde überhaupt so hohe Räder zulässt. Die alten Pläne seien völlig ausreichend gewesen. Dann wäre bei 100 Metern Schluss gewesen, sagt Heike Selhorst von der Initiative. Die neuen Windräder würden fast vier mal so hoch werden, wie der Turm der St Benedikt Kirche in Herbern.

Die Gemeinde sagt: Sie habe die Planungen noch gar nicht abgeschlossen. Fest stehe aber, dass ohne ein neues Regelwerk Windräder theoretisch überall in der Gemeinde hätten stehen können. Der Kreis prüft gerade Bauanträge für vier Anlagen.