22.10.16 - 07:21

Jetzt auch in Olfen verkaufsoffener Sonntag abgesagt

In Nottuln und Ascheberg haben die Händler schon verkaufsoffene Sonntage abgeblasen. Jetzt fällt ein weiterer geplanter Termin weg. Der Werbering in Olfen hat entschieden den Tag der Lichter am 6. November abzusagen. Hintergrund ist die aktuelle Diskussion um die rechtlichen Bedingungen für verkaufsoffene Sonntage. Richter haben in mehreren Urteilen unterstrichen, dass die geöffneten Geschäfte nur Beiwerk sein dürfen. Ein Markt oder ein Fest müssen im Vordergrund stehen. Der Olfener Werbering ist unsicher, ob der geplante Tag der Lichter das erfüllt. An dem Tag sollten die Einzelhändler vor ihren Geschäften kleine Stände mit Lichtern aufbauen. Den verkaufsoffenen Sonntag zum Adventsmarkt im Dezember sieht der Werbering aber nicht gefährdet, genauso wie die Termine zu "Olfen blüht auf" und zum Oktoberfest.