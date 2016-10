22.10.16 - 08:20

Send in Münster startet - verstärkte Taschenkontrollen

Die große Kirmes Send in Münster ist ab heute wieder das Ziel vieler Besucher aus dem Kreis Coesfeld. Jede Menge Menschen tummeln sich dann auf dem Schlossplatz. Bei dem einen oder anderen ist in Zeiten vieler Terroranschläge ein mulmiges Gefühl dabei. Stadt und Polizei achten deshalb in diesem Jahr noch stärker als sonst auf die Sicherheit. Sie empfehlen, keine Rucksäcke aufs Gelände zu bringen. Ein Verbot gibt es zwar nicht, doch wer mit großem Rucksack rumläuft, muss sich auf eine Taschenkontrolle gefasst machen. Vor einem Besuch können Sie Ihr Gepäck in bereitgestellten Containern an den Eingängen des Geländes abgeben. Der Send beginnt heute um 14 Uhr und geht bis nächste Woche Sonntag.