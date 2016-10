23.10.16 - 09:24

Verhalten bei Begegnung mit einem Horrorclown

Es ist fragwürdiger Trend, der im Moment aus den USA auch zu uns in den Kreis Coesfeld schwappt: Menschen, die sich gruselige Clownsmasken anziehen und damit Menschen erschrecken oder ihnen sogar hinterherlaufen. Zwei Fälle mit sogenannten Horrorclowns hat es bei uns im Kreis Coesfeld an diesem Wochenende schon gegeben, in Lüdinghausen und Dülmen. Die Sorge, von einem Horroclown erschreckt zu werden, ist im Kreis Coesfeld sehr groß. Einige Eltern überlegen jetzt, ob sie ihre Kinder in einer guten Woche, zu Halloween, überhaupt allein durch die Straßen laufen lassen wollen. Falls wir einem Horrorclown begegnen sollten rät Kreis-Polizeisprecher Rolf Werenbeck-Ueding einfach möglichst unbeeindruckt weiter zu gehen und die Polizei zu rufen. Auf den Clown loszugehen, davon rät die Polizei ab! Denn wenn jemand erschreckt wird und dann aus Reflex zum Beispiel einen Gruselclown schlägt, kann das zwar als Notwehr angesehen werden, allerdings werde jeder Fall einzeln geprüft. In jedem Fall werde ein Strafverfahren eröffnet und ein Richter entscheide, ob es sich tatsächlich um Notwehr gehandelt habe. Bislang ist hier im Kreis Coesfeld auch noch nichts passiert. Die beiden Horrorclowns in Dülmen und Lüdinghausen haben niemanden verletzt.