23.10.16 - 09:23

Viele Autounfälle mit betrunkenen Fahrern am Wochenende

An diesem Wochenende sind bislang auffällig viele Autofahrer betrunken unterwegs gewesen. In der Coesfelder Bauerschaft Stevede ist ein junger Fahrer aus Gescher dabei auf dem Grünstreifen gelandet. In Schapdetten meldete ein Zeuge ein Auto im Straßengraben. Der betrunkene Fahrer war nach seinem Unfall zu Fuß weiter nach Hause gelaufen. Die Polizei schnappte ihn dabei. In Davensberg rief der betrunkene und verunfallte Autofahrer sogar selbst die Polizei, nachdem er sich beim angeblichen Wenden verschätzt hatte und im Graben gelandet war. In Lüdinghausen kontrollierte die Polizei einen Autofahrer, der sein Auto beim Wenden abwürgte. Der junge Lüdinghauser hatte Drogen genommen.

In allen Fällen hat die Polizei den Führerschein sichergestellt.