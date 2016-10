24.10.16 - 07:14

AKTUELL: Unfälle in Dülmen und Buldern

Ein schwerer Unfall sorgt gerade in Dülmen für Umwege. Die B 474 ist im Dernekamp in Höhe "Holz Mesem" gesperrt. Ein Lastwagen und ein Auto sind zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Mensch eingeklemmt. Die Feuerwehr ist angerückt, um ihn zu befreien. Die Polizei geht davon aus, dass die Straße noch mindestens bis 8:30 Uhr gesperrt bleibt.



Außerdem hat es einen zweiten Unfall auf der Weseler Straße in Buldern gegeben. Ein Auto hat eine Fußgängerin angefahren. Die Frau wurde schwer verletzt. Hier roll der Verkehr schon wieder an.