24.10.16 - 18:47

Amtgericht Ibbenbüren verurteilt jungen Landwirt im "Güllewagen-Prozess" zu Bewährungsstrafe

Ausgerechnet an einem Bahnübergang löst sich ein Anhänger aus der Kupplung. Ein Zug prallt hinein, zwei Menschen sterben. Das war vor ein einhalb Jahren in Ibbenbüren im Nachbarkreis Steinfurt. Heute hat das Amtsgericht geurteilt: Schuld an dem schlimmen Unfall hat der Fahrer, der den Anhänger nicht richtig sicherte. Der junge Landwirt habe fahrlässig gehandelt, weil er die Kupplung nicht richtig überprüfte. Deshabt hat der Richter ihn zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Richter wie Staatsanwalt hatten dem Angeklagten zu Gute gehalten, dass er in großer Panik und Verzweiflung alles versucht hatte, das Unglück abzuwenden: Er hatte den Notruf verständigt, versucht Hilfe zu holen. Als sich Minuten später die Schranken senkten, war er wild

mit den Armen rudernd in Richtung des Zuges gerannt, um den Lokführer zu warnen. Alle Versuche scheiterten. Eine Vollbremsung des Zugs kam zu spät.