24.10.16 - 08:52

B 474 in Dülmen bleibt nach Unfall weiter gesperrt

Ein Rettungshubschrauber ist auf der B 474 im Dernekamp in Dülmen gelandet. In Höhe "Holz Mesem" waren hier gegen 7 Uhr ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen. Die Straße ist gesperrt. Eine Frau wurde im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte über eine Stunde, um sie zu befreien. Der Rettungshubschrauber soll die Frau jetzt in ein Krankenhaus fliegen. Danach geht es darum den Lastwagen zu bergen. Er ist in den Graben gerutscht. Die Polizei weiß noch nicht, ob ein Kran nötig ist, um ihn wieder aufzustellen. Klar ist auf jeden Fall: Autofahrer müssen noch länger Umwege fahren.

Bei einem weiteren Unfall in Hausdülmen in Höhe große Teichsmühle ist ein Auto von der Straße geschleudert. Zwei Menschen sollen verletzt sein. Und außerdem gab es in Buldern auf der Weseler Straße noch einen Unfall. Ein Auto hat eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt.