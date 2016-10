24.10.16 - 18:51

Diebe stehlen bronzene Jesus-Figur in der Dülmener Bauerschaft Welte

Es ist unglaublich – was Dieben so alles einfällt. Die Mitglieder des Schützenvereins in Welte fassen es heute Nachmittag noch immer nicht. Heute Mittag ist einem Nachbarn aufgefallen, dass die bronzene Jesusfigur vom Kriegerehrenmal in der Nähe der ehemaligen Welter Schule verschwunden ist. Das nackte Kreuz steht hier, hat sich der Vorsitzende des Schützenverein Alfons Beuse das ganze angeschaut. Er ist entsetzt, dass Diebe keinerlei Respekt haben. Eine Anzeige bei der Polizei hat der Schützenverein heute erstattet. Die Figur ist etwa einen Meter groß.