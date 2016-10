24.10.16 - 13:28

Einbrecher wüten in Grundschule in Lette

Schlimmer hätte der Schulstart nach den Ferien nicht laufen können. Schon wieder sind Unbekannte in die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Lette eingestiegen. Es ist der vierte Einbruch in 6 Jahren. Die Täter plünderten die Kasse für Bastelmaterialien, Kaffee und Porto. Viel größer ist aber der Schaden durch die Zerstörungswut der Einbrecher. Die Unbekannten traten Türen ein und brachen Schränke auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Hausmeister hatte den Einbruch heute Früh entdeckt. Der Unterricht ist nicht beeinträchtigt.